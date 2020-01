Erstes Statement nach Absturz Nach Kobe Bryants Tod: LeBron James meldet sich mit bewegendem Post

Erst am Samstag, einen Tag vor dem Absturz, verdrängte James seinen Freund Bryant in der ewigen NBA-Punktestatistik vom dritten Platz. Bryant twitterte danach, dass er größten Respekt vor James habe. Auch er nannte ihn seinen Bruder. Es sollte sein letzter Tweet bleiben. Unterdessen sagte die NBA das angesetzte Stadtduell der Los Angeles Lakers gegen die Los Angeles Clippers am heutigen Dienstag ab. Die Lakers bedankten sich für die Unterstützung. Es sei eine "sehr schwierige Zeit" für den Verein. Man wolle die Bryant-Familie aber auch in Zukunft weiter unterstützen.