Erstes Konzert seit 16 Jahren Dieter Bohlen: Comeback mit Modern-Talking-Hits - ohne Thomas Anders

Ob "Cheri Cheri Lady", "You're My Heart, You're My Soul" oder "Geronimo's Cadillac": Keiner will es so richtig zugeben, doch mitsingen kann sie fast jeder, die größten Hits von Modern Talking. Am 31. August dieses Jahres werden Fans die Gelegenheit bekommen, dies zum ersten Mal seit rund 16 Jahren wieder live in Deutschland zu tun. Dann wird Dieter Bohlen (65) laut der "Bild"-Zeitung alle 21 Nummer-1-Hits der Band spielen. Einen großen Haken gibt es aber...