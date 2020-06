Erstes Interview seit sechs Jahren Bill Cosbys Frau Camille hofft auf seine Gefängnisentlassung

Seit September 2018 sitzt der Schauspieler und Komiker Bill Cosby (82) nun schon wegen sexueller Nötigung im Gefängnis. Seither pocht der 82-Jährige auch hinter Gittern auf seine Unschuld konnte nun einen Teilerfolg vor Gericht feiern. Der Supreme Court in Pennsylvania hat einer Berufung in zwei von vier Sachverhalten zugestimmt, die vor zwei Jahren zu seiner Verurteilung führten. Ein Umstand, der neben Cosby auch dessen Ehefrau Camille optimistisch stimmt, wie sie in einem seltenen Live-Interview mit dem Sender ABC mitgeteilt hat.