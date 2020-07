Erstes Interview nach seinem Tod Susanne Böhm: "Ich werde Werner immer im Herzen haben"

"Vom Tod in den Traum - das ist nicht vielen vergönnt"

"Ich trage aufgrund von Werners Tod eine tiefe Trauer in mir [...]", so die 50-Jährige. "Das Schlimmste" sei für sie gewesen, die Todesnachricht dem gemeinsamen Sohn zu überbringen. Jerome habe es "in dem Moment nicht verstanden. Keine Träne ist geflossen, er war so gefasst. Eine Kinderseele braucht eine lange Zeit, um das zu verstehen und zu verarbeiten", erinnert sich seine Mutter. Vater und Sohn hätten "nie so einen innigen Kontakt" gehabt. "Werner war nie eine klassische Vaterfigur", sagt Susanne Böhm. Sie rede dennoch oft mit ihrem Sohn über seinen verstorbenen Vater.