Erstes Interview nach der Überdosis Demi Lovato: "Ich liebe mich heute so wie ich bin"

Im Juli 2018 bangten Familie, Freunde und Fans um das Leben von Demi Lovato (27, "Tell Me You Love Me"). Die Sängerin und Schauspielerin wäre beinahe an einer angeblichen Überdosis gestorben. Seitdem hat sich die 27-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Wochenende kehrte sie beim "Teen Vogue Summit" in Los Angeles nun ins Rampenlicht zurück. "Ich habe mich sehr verändert. Ich habe viel durchgemacht", erklärte Lovato laut "The Hollywood Reporter" auf der Bühne. Offen und ehrlich ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren.