Erstes gemeinsames Liebesinterview Darum hat Sarah Kern ihr geliebtes Single-Dasein aufgegeben

Die beiden seien ganz klassisch von Freunden verkuppelt worden, sagt Kern. Dabei passe der 17 Jahre jüngere Unternehmer gar nicht in ihr Beuteschema. Doch die 51-Jährige sei bereit gewesen, sich auf etwas Neues einzulassen. "Ich hatte zwei Ehen, elf Jahre in meiner ersten. Danach wollte ich lieber Boss-Lady mäßig sein", so Sara Kern. Männer seien für sie ein "Toy" (zu Deutsch: "Spielzeug") gewesen. Doch sie habe sich verändert und sie sei gewachsen. "Ich fühle mich besser denn je. Dann kann man auch besser den je Menschen an sich heranlassen."