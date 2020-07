Erstes Geburtstagsständchen Sängerin Ciara und Football-Profi Russell Wilson: Das Baby ist da!

Sängerin Ciara (34, "Oh") und ihr Ehemann, US-Football-Profi Russell Wilson (31) feiern die Geburt ihres Sohnes auf Instagram. "Happy Birthday, Win! Mama und Papa lieben dich", schreibt die Sängerin in einem Post und verrät neben dem Geburtsdatum (23. Juli) auch den vollständigen Namen ihres dritten Kindes: Win Harrison Wilson. In dem Posting veröffentlichte die frischgebackene Mutter einen kurzen Clip, in dem sie mit Mundschutz noch im Kreißsaal ihrem Sohn ein gefühlvolles Geburtstagsständchen singt.