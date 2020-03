Interessant: In Sachen Design soll sich Hersteller Adidas dabei an einem imaginären Trikot einer Fußballsimulation orientiert haben. Der Spieleentwickler EA Sports führte die Shirts vor gut zwei Jahren im damaligen Ableger seiner FIFA-Reihe ein. Das Trikot war ebenfalls dunkel gehalten und hatte einen diagonal verlaufenden Balken, der in seinem Design an die Außenwand der Allianz Arena angelehnt war.