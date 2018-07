Der Geruch nach Gummi sticht beim Betreten des Zuges in die Nase. Hier ist alles neu. Etwa tausend Teile werden pro Bahn verbaut. Der Eingangsbereich bietet wesentlich mehr Platz. Im ersten Moment fühlt man sich in der leeren S-Bahn ein wenig verloren, dieses Gefühl schwindet spätestens im frühmorgendlichen Pendlerverkehr. "Wir kämpfen um jede Sekunde", sagte DB-Personenvorstand Berthold Huber. Durch den größeren Innenraum sollen die Fahrgäste schneller in die Züge kommen und diese schneller abfahren.