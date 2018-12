München - Eine 61-jährige Frau ist laut Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag in ihrer eigenen Wohnung in Laim vergewaltigt worden. Gegen 11.30 Uhr hatte es an ihrer Wohnungstür geklingelt. Als sie die Tür öffnete, drängte sich ein unbekannter Mann in ihre Wohnung und drückte sie auf ihr Bett. Das schilderte sie gegenüber der Polizei.