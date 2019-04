Erster Tweet Tom Brady: Sein Aprilscherz war nicht überzeugend

Der amerikanische Star-Quarterback Tom Brady (41) hat nun einen offiziellen Twitter-Account. Seinen ersten Tweet hat er am 1. April abgesetzt und sich gleich an einem Aprilscherz versucht. "Ich gehe in den Ruhestand. In meiner Freizeit werde ich twittern", lautet der erste offizielle Tweet des Ehemannes von Gisele Bündchen (38). Der Gag hat offenbar nicht funktioniert. Etwa eine Stunde später twittert Brady erneut: "War das ein schlechter Witz?"