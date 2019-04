Erster Trailer zu Staffel zwei Meryl Streep sucht die Wahrheit: So geht "Big Little Lies" weiter

Im Juni geht's weiter

Ein Grund für die Angst der Frauen könnte auch das Auftauchen von Meryl Streeps Figur sein. "Mein Sohn ist tot. Ich will wissen, was in dieser Nacht passiert ist", sagt sie. Später konfrontiert sie Madeline: "Ich denke nicht, dass ich die Wahrheit erfahren werde. Oder?" Der Trailer selbst wirft aber weitere Fragen auf: Kurz ist ein sich küssendes Paar zu sehen, ohne dass der Zuschauer die Gesichter erkennen kann. Setzt Madeline ihre Affäre fort? Ihr Ehemann Ed (Adam Scott) macht einen kampfbereiten Eindruck... Die Auflösung gibt es ab 9. Juni, dann wird die Serie laut US-Sender HBO fortgesetzt. Die deutschen Zuschauer können "Big Little Lies" wohl wie Staffel eins auf dem Bezahlsender Sky erleben.