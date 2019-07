Erster Trailer veröffentlicht Kaley Cuoco: So klingt sie als "Harley Quinn"

Seit einigen Wochen ist bereits bekannt, dass der "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (33) in der kommenden Zeichentrick-Serie "Harley Quinn" die Stimme der Protagonistin einsprechen wird. Im Rahmen der Comic-Con in San Diego wurde jetzt der erste Trailer dem Publikum vorgeführt. Cuoco ist darüber hinaus auch noch ausführende Produzentin der Reihe aus dem DC-Universum, die noch diesen Herbst Premiere feiern wird.