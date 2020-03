Erster Todestag Mitglieder von The Prodigy würdigen verstorbenen Keith Flint

Am 4. März 2019 verlor die Electro-Band The Prodigy ("The Fat Of The Land") ihren Frontmann Keith Flint (1969-2019). Der Sänger hatte sich laut Gründungsmitglied Liam Howlett (48) das Leben genommen. Der für den Synthesizer zuständige Howlett und sein singender Bandkollege Keith Palmer alias Maxim Reality (52) haben Flint an seinem ersten Todestag mit einer emotionalen Message bei Twitter gewürdigt.