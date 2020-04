Erster Todestag Hannelore Elsner begeistert nach wie vor die Fans

Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019) starb am Ostersonntag vor einem Jahr im Alter von 76 Jahren in einem Münchner Krankenhaus. "Sie wollte bis zum Schluss arbeiten, bis zum Schluss das Leben fühlen. Vom Tod wollte sie nie etwas wissen. Wann immer das Thema zur Sprache kam, wurde sie unwirsch, selbst, als es ihr schon sehr schlecht ging", erinnert sich ihr Sohn Dominik (geb. 1981) kurz vor ihrem ersten Todestag (21. April) in der "Bild am Sonntag".