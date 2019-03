Erster Post seit Monaten Social-Media-Pause beendet: R. Kelly will seine Tochter erreichen

Will er die Wogen glätten?

Nachdem die Lifetime-Dokumentation "Surviving R. Kelly" herausgekommen war, in der mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen den R&B-Sänger erheben, hatte ihn seine Tochter im Januar auf Instagram als "Monster" bezeichnet und gesagt, es sei Jahre her, dass ihr Vater den Kontakt zu ihr oder ihren Geschwistern gesucht hätte. In dem Video richtet Kelly nun folgende Worte an sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Papa liebt dich. Ich liebe dich, egal was ist, ich liebe dich so sehr."