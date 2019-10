Erster Post mit den "Friends" Jennifer Aniston "zerstört" kurzzeitig Instagram

Darauf haben ihre Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig gewartet: Schauspielerin Jennifer Aniston (50) hat am Dienstagvormittag (15. Oktober) US-amerikanischer Zeit ihren offiziellen Instagram-Account angelegt. Und damit einen Massenansturm ausgelöst. Die Fotoplattform hatte nur wenig später mit Schwierigkeiten zu kämpfen. "Uns ist bewusst, dass einige Probleme haben, Jens Seite zu folgen - das Interesse ist unglaublich groß!", zitiert "Page Six" einen Instagram-Sprecher. Man arbeite unter Hochdruck an einer Lösung. Mittlerweile ist wieder alles behoben und Aniston weiter auf Rekordjagd.