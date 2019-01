Erster persönlicher Auftritt Kevin Spacey plädiert auf unschuldig - Gericht verhängt Kontaktverbot

Nur ein Fall wird derzeit behandelt

Obwohl viele Männer teils schwere Vorwürfe gegen den Oscar-Gewinner erheben, muss sich Spacey derzeit nur in einem Fall rechtfertigen: 2016 soll er in einer Bar in Nantucket den damals 18-jährigen Sohn der Nachrichtensprecherin Heather Unruh angegangen haben und ihn gegen seinen Willen im Schritt berührt haben.