Erster öffentlicher Auftritt Er begegnete ihr zufällig: Harry Wijnvoord hat eine neue Liebe

Der "Bild"-Zeitung verriet Wijnvoord, wie die beiden sich kennenlernten. "Ich habe Iris am 12. Januar in Köln zufällig kennengelernt", erzählte der Moderator. Er sei mit seinem Karnevalsverein unterwegs gewesen, als sie ihm vor einem Restaurant in die Arme gelaufen sei. Beide überlegen demnach nun, ob sie in Köln eine gemeinsame Wohnung beziehen wollen.