Marktbreit - Trümmer, so weit das Auge reicht, Fahrzeuge stehen aufeinander oder liegen auf der Straße. Am Sonntagmorgen hat es auf der A7 in Unterfranken einen schweren Massenunfall mit mindestens 18 Fahrzeugen gegeben. 29 Personen wurden nach aktuellen Angaben verletzt, vier von ihnen schwer. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.