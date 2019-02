Erster Einsatz schon im März Jürgen Klinsmann wird neuer RTL-Experte

"Ich bin froh, nach einer längeren Pause wieder bei RTL mitarbeiten zu können", wird Klinsmann zitiert. Der Zeitpunkt des Einstiegs nach WM-Aus und Abstieg aus der Nations League sei "überaus spannend": "Denn wir alle erwarten jetzt natürlich, eine Wende und einen Umbruch miterleben zu können." Los geht es schon in ziemlich genau vier Wochen. Dann trifft die Elf von Joachim Löw in Wolfsburg auf Serbien, vier Tage später ist Klinsmann schon wieder im Einsatz. Dann beim schweren Auswärtsspiel gegen die Niederlande in Amsterdam.