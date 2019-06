Erster Deutscher auf Rang 30 Neue "Forbes"-Liste: Kein Sportler verdient mehr als Lionel Messi

In der Sportwelt kommt niemand an FC-Barcelona-Star Lionel Messi (31) vorbei. Der argentinische Fußballer führt 2019 die "Forbes"-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt an. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin hat der 31-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten 127 Millionen US-Dollar (rund 112 Millionen Euro) verdient. Seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (34) verweist er damit auf Platz zwei, der demnach 109 Millionen Dollar (rund 96 Millionen Euro) eingenommen hat. Rang drei sichert sich ebenfalls ein Fußballer, der Brasilianer Neymar (27), mit einem Verdienst von 105 Millionen Dollar (rund 92 Millionen Euro).