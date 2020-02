Erster Blick auf Staffel 4 Stranger Things: Netflix bestätigt Rückkehr von Serienheld Jim Hopper

Was ist mit Jim Hopper passiert?

Der größte Schock für die Fans dürfte jedoch Hoppers neuer Look sein: statt Vollbart und langem - wenn auch lichtem - Haar, präsentiert der Trailer einen völlig kahlrasierten Hopper. "Fernab seiner Heimat, in einem Gefängnis im eisigen Brachland von Kamtschatka, muss er sich einigen Gefahren stellen. Diese sind allerdings nicht immer menschlicher Natur", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Streaming-Anbieters Netflix, der "Stranger Things" produziert. Ein offizielles Start-Datum für die vierte Staffel gibt es jedoch bislang nicht.