Erster Auftritt nach dem Beziehungs-Aus Pete Davidson scherzt über die Trennung von Ariana Grande

Auch Pete Davidson brach nun erstmals sein Schweigen und trat in einem Comedy-Club in Los Angeles auf. In der Show "Judd & Pete for America" mit Komödien-Spezialist Judd Apatow (50, "Beim ersten Mal") bewies er jede Menge Galgenhumor, wie unter anderem "E! Online" berichtet. "Wie Sie sich vorstellen können, möchte ich nicht hier sein. Es geht gerade sehr viel vor sich", erklärte er demnach den Zuschauern und verriet auf der Suche nach einer neuen Bleibe zu sein. "Hat jemand ein freies Zimmer? Ich suche nach einem Mitbewohner", scherzte der Comedian. Bis zur Trennung hatte das Paar in Grandes 16 Millionen Dollar teuren Appartement in New York gelebt.