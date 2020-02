Erster Auftritt als Paar Premiere! Leonardo DiCaprio kommt mit Freundin Camila zu den Oscars

Es scheint ernst zu sein zwischen Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (45, "Once Upon a Time... in Hollywood") und seiner Freundin, Model Camila Morrone (22). Das Paar absolvierte bei den diesjährigen Oscars den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Zwar ließen sich die beiden nicht zusammen auf dem roten Teppich fotografieren, im Dolby Theatre von Los Angeles saßen sie aber nebeneinander in der ersten Reihe. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass DiCaprio bei den Oscars eine andere Frau an seiner Seite hatte als seine Mutter Irmelin Indenbirken (76).