Erste TV-Rolle Neue "Tiger King"-Serie: Nicolas Cage spielt Joe Exotic

Hollywood-Star Nicolas Cage (56) wird offenbar Joe Exotic (57) spielen. Laut "Variety" soll eine Miniserie entstehen, die auf dem Leben des inhaftierten Zoobesitzers basiert, der als "Tiger King" bekannt wurde. Grundlage sei ein Artikel von "Texas Monthly" mit dem Titel "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" ("Joe Exotic: Eine dunkle Reise in die Welt eines wild gewordenen Mannes").