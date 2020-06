Erste Turtelfotos aufgetaucht Machine Gun Kelly: Wer ist der Mann an der Seite von Megan Fox?

Machine Gun Kelly, sein bürgerlicher Name lautet Colson Baker, wurde am 22. April 1990 in Houston, Texas geboren. Seinen ersten Vornamen Richard legte der Musiker ab. Durch die Missionsarbeit seiner Eltern lebte Machine Gun Kelly als Kind in verschiedenen US-Städten sowie in Deutschland und Ägypten. Als Schüler begeisterte er sich für die Musik von DMX oder Ludacris. 2009 nahm er erfolgreich an einem Talentwettbewerb teil und trat bei MTV2 auf. 2011 wurde er von Sean Combs alias P. Diddy (50) bei einem Auftritt in Austin entdeckt, der Rapper nahm den Newcomer unter Vertrag. Im selben Jahr erschien seine Single "Wild Boy", 2012 landete sein Debütalbum "Lace Up" auf Platz vier der US-Albumcharts.