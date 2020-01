Erste Straßen wurden gesperrt Kobe Bryant: Fans pilgern in Massen zur Absturzstelle

Weltweit, insbesondere aber in Los Angeles, war Kobe Bryant (1978-2020) mehr als ein einfacher Sportheld. Die NBA-Legende, die 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Insassen verloren bei einem Hubschrauberabsturz ihr Leben. Fans pilgern in Massen zu der Absturzstelle in den Hügeln rund um Calabasas, einem noblen Vorort der Millionen-Metropole Los Angeles. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, wurden nun erste Straßen von der Polizei gesperrt.