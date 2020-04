Bayern kontrolliert Ankunft und Kontakte der Spieler auf dem Trainingsgelände

Demnach habe man sich am Samstag zwei Mal intensiv beraten, und sei zu dem Schluss gekommen, dass nichts gegen eine erste Einheit im Freien spricht. Zu den Auflagen zähle laut dem Fachmagazin unter anderem, dass die Spieler in festgelegten zeitlichen Abständen in der Tiefgarage auf dem Gelände an der Säbener Straße abgeholt und getrennt in mehrere Kabinen gebracht würden. Die Kleingruppen sollen aus je vier bzw. fünf Spielern bestehen.