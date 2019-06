Erste Nahaufnahme Kim Kardashian: So süß ist Sohn Psalm "Ye" West

Kim Kardashian (38) und Ehemann Kanye West (42, "Stronger") haben am 9. Mai ihr viertes Kind in ihrer Familie begrüßt: Sohnemann Psalm West wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Am Montag teilte Kim Kardashian den ersten Schnappschuss, auf dem ihr jüngster Nachwuchs in voller Pracht zu sehen ist. Und: Die frischgebackene Mutter hat womöglich den Zweitnamen ihres Sohnes verraten.