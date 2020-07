Erste Kampfansage unter Kollegen "The Voice"-Coaches freuen sich auf "Show, die sich gewaschen hat"

Frauenpower im Doppelstuhl

Team "SamuRea" ist nicht das einzige Duo, das in der zehnten Staffel von "The Voice of Germany" an den Start geht. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35, "Das Beste") und Yvonne Catterfeld (40) stellen geballte Frauenpower dar. Sichtlich euphorisch meldet sich Kloß bei Instagram zu Wort. "Ich freu mich wie Bolle: Der rote Stuhl hat mich wieder und das Beste daran: Ich bin endlich nicht mehr so alleine da", schreibt sie zu einem Bild, das sie zusammen mit Catterfeld zeigt - in Corona-Zeiten durch eine Schutzscheibe getrennt.