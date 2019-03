Spindler nimmt von Plänen für Gesundheitshaus wieder Abstand

Die Kosten seien einfach zu hoch gewesen, sagt Spindler. Die Sanitäranlagen, die Hauselektrik – all das hätte man neu machen müssen. Und gar erst der Asbest in der Belüftungsanlage. "Da wäre auf jeden Fall ein Millionenbetrag fällig gewesen", so Spindler.