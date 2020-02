Erste Infos zur Show Was sich Oliver Pocher vom TV-Duell mit Michael Wendler verspricht

Vor rund zwei Jahren sind Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47, "Egal") in der RTL-Show "Stars im Spiegel" aufeinandergetroffen. "Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen und gehört habe", erinnerte sich der Comedian am Mittwochabend (26.2.) in der Sendung "Stern TV" an die Begegnung mit dem Schlagersänger. Diesen Sonntag (1. März) treffen die Rivalen, die sich in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien nichts geschenkt haben, erneut aufeinander. Pocher ist schon ganz heiß auf den Live-Schlagabtausch bei RTL zur Primetime.