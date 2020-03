Erste Folge im Free-TV "The Mandalorian" ist da: So ist die "Star Wars"-Serie

Darum geht's

Den namensgebenden Mandalorianer (Pascal) lernen die Zuschauer beim Ausüben seines Jobs kennen: Der Kopfgeldjäger sichert sich an einem abgelegenen Ort gerade seine neueste Beute. Die Serie spielt im sogenannten Äußeren Rand der Galaxie - eine weitgehend gesetzlose Region. Entsprechend düster sind auch die weiteren Orte, an die es den Mandalorianer verschlägt, dessen Gesicht verborgen bleibt: Der geheimnisvolle Held nimmt in dieser ersten Episode seine Maske nicht ab. Die Rüstung spielt in seiner Gilde eine zentrale Rolle, wie ebenfalls schnell deutlich wird.