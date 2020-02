Erste Folge ihrer TV-Doku Laura Müller: "19 ist das perfekte Alter zum Heiraten"

Das Paar gewährt in der TV-Doku Einblicke in sein Leben in Cape Coral, Florida. Laura Müller ist für ihren Freund ausgewandert und lebt mit ihm in seinem Haus. Letzteres soll sich bald ändern, denn im alten Haus erinnert noch zu viel an Claudia Norberg (49), die Noch-Ehefrau von Michael Wendler. "Es ist angenehmer für Laura zu wissen, dass wir gemeinsam ein neues, unbelastetes Haus beziehen, und sie nicht auf der Couch sitzt und denkt, da saß meine Ex", erklärt Michael Wendler.