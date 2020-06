Erste Folge ihrer Doku-Serie Paris Jackson spricht offen wie nie über ihre Sexualität

Die mehrteilige Doku-Serie "Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn" erzählt die musikalische Reise des Paares. Zusammen sind Paris Jackson (22) und Gabriel Glenn das Indiefolk-Duo The Soundflowers, das vor Kurzem seine erste EP veröffentlicht hat. Am Dienstag (30. Juni) ist die erste Folge der Doku via Facebook Watch veröffentlicht worden. Sie trägt den Titel: "Wer ist Paris Jackson?" In rund 18 Minuten gewährt die Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (1958-2009), private Einblicke, auch in ihre Gefühlswelt. Ganz offen spricht sie über ihre Sexualität und verrät intime Details, die sie der Öffentlichkeit bisher nicht preisgegeben hat.