Erste Folge erschienen Neuer Podcast: Darum hat sich Michelle in Barack Obama verliebt

Dabei erzählt Michelle Obama was der Grund dafür war, dass sie sich ursprünglich in ihren Ehemann verliebt habe. "Weißt du, im Kern des Ganzen, hast du politisch das getan, was ich von dir als Person kenne und einer der Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe, ist...", erklärt Obama. Ihr Mann scherzt: "Es war nicht nur mein gutes Aussehen, aber das ist okay." Sie erwidert: "Du bist süß, weißt du... aber nein, einer der Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe, ist dass du von dem Prinzip geleitet wirst, dass wir alle die Hüter unserer Brüder und Schwestern sind. Und so bin ich auch aufgewachsen."