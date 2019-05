Erste Folge am kommenden Dienstag Bei Sieg von Joko & Klaas: ProSieben überlässt ihnen die Prime Time

Das könnte spannend werden: Wie der Sender ProSieben in einer Pressemitteilung bestätigte, übernehmen Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) bei einem Sieg in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" einen 15-minütigen Live-Sendeplatz um 20:15 Uhr am darauffolgenden Mittwoch. Bei der Game-Show, die vorerst in vier Folgen ab dem kommenden Dienstag, den 28. Mai um 20:15 Uhr, ausgestrahlt wird, treten die Moderatoren gegen ihren Sender an.