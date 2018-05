Wie kam es zur Entscheidung für das Pep?

Das Pep wird ja gerade umgebaut. Fragt man den Center-Manager, wird es das beste und größte Einkaufscenter in München werden. Ich kenne es seit langer Zeit. Es hat eine sehr starke, lokale Kundschaft. Wenn man reingeht, sieht man, das ist voll. Wir erwarten nicht, dass jetzt alle aus allen Stadtteilen nach Perlach fahren. Vornehmlich eröffnen wir für die Kunden, die hier wohnen.

Stand es mal zur Debatte, in die Innenstadt zu ziehen? Es gab entsprechende Spekulationen, als dort größere Läden frei wurden.

Es gibt immer sehr viele Spekulationen darüber, wo wir uns demnächst ansiedeln. Wir bestätigen immer erst dann, wenn wir einen Vertrag unterschrieben haben. Fläche, Lage und vor allem der Preis müssen zu uns passen.

Münchner Innenstadtmieten machen wirtschaflich keinen Sinn

Die Höhe der Ladenmieten in der Münchner Innenstadt ist berüchtigt...

Ja, genau. Wir wollen unser Geschäftsmodell gesund halten und dazu gehört auch, dass wir verträgliche Mieten haben müssen. Wenn wir die nicht bekommen, macht das wirtschaftlich keinen Sinn.

Weitere Filialen in München sind dennoch nicht ausgeschlossen?

Ja, aber ob es wie in Frankfurt, Berlin oder Stuttgart irgendwann mal einen zweiten Standort geben wird, machen wir davon abhängig, wie der erste jetzt läuft.

Bei der Store-Eröffnung in Hamburg beispielsweise hatten sie fast 2.000 Bewerbungen auf 500 Stellen. Ist die Lage in München ähnlich?

Wir werden knapp über 300 permanente Mitarbeiter dort beschäftigen und sind mitten im Recruiting-Prozess, da wir noch ein paar offene Stellen haben. Der Markt ist nicht einfach. München gehört zu den Städten in Deutschland, in denen es herausfordernder ist, genug Mitarbeiter zu finden.

Was unterscheidet Primark von anderen günstigen Bekleidungsketten?

Wir wollen das attraktivste Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, was in der jeweiligen Stadt gibt. Wir haben große Geschäfte und sehr viele verschiedene Artikel im Angebot. Wir haben schön gestaltete Geschäfte. Die Menschen, die im Laden sind, brauchen natürlich Platz und das Gefühl von Wohlsein.

Wie werden ihre niedrigen Preise möglich?

Nehmen Sie als Beispiel ein Herren-T-Shirt von uns, das kostet drei Euro. Das wird in Bangladesch hergestellt, ist öko-tex-zertifiziert, also nachhaltig produziert. Das kommt aus einer Fabrik, in der auch unsere maßgeblichen Wettbewerber T-Shirts herstellen lassen. Wir haben alle etwa den gleichen oder vergleichbaren Einkaufspreis. Jede Firma entscheidet dann, zu welchem Verkaufspreis das angeboten wird. Unser Preis ist niedriger.

Wir schaffen es, profitabel zu bleiben, denn wir halten unsere Kosten gering. Wir vergeben die Aufträge ohne Zwischenhändler und haben eine sehr effiziente Logistik, wenig Verwaltungsaufwand. Und wir machen wenig bis keine Werbung. Wir müssen keine Supermodels bezahlen, sondern leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz viel passiert da über Social Media, dort haben wir über 11,5 Millionen Follower. Es ist das klassische Discount-Prinzip - günstig beschaffen und günstig verkaufen.

Schlechte Arbeitsbedingungen? Das sagt Primark

Dennoch steht besonders Primark immer wieder in der Kritik, Stichwort Arbeits- und Produktionsbedingungen. Was entgegnen Sie?

Ich glaube, dass vielen diese gerade erläuterte Mechanik nicht wirklich klar ist. Das Prinzip bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ein teurer Preis nichts darüber aussagt, dass die Produktionsbedingungen anders sind. Ganz im Gegenteil. Das heißt gar nichts, der hohe Preis.

Primark wird sehr, sehr engmaschig überwacht. Wir suchen uns unsere Lieferanten nach einem umfangreichen Prozess aus, in dem wir in den Fabriken jeden Stein umdrehen. Glücklicherweise haben viele unserer Wettbewerber ähnliche Ansprüche, gemeinsam können wir dort Einfluss nehmen und etwas verändern.

Wie ist Eindruck vom Verbraucher, wollen die Leute immer mehr, öfter und billiger kaufen?

Deutschland ist ein Land, da möchte man gerne alles haben (lacht) . Wir sind ein Land, in dem Discounter groß geworden sind. Die Deutschen mögen es gerne, wenn sie gute Qualität für wenig Geld bekommen. Die Statistik sagt, dass die Menschen für Bekleidung möglichst wenig ausgeben wollen, weil sie ihr Geld einteilen müssen. Und es gibt andere Bereiche, die in den letzten Jahren wesentlich teurer geworden sind, Mieten insbesondere. Die Kunden sind aber auch bewusster als vor zehn Jahren und stellen andere Fragen.

Zurück zur Münchner Filiale, klappt alles bis zur Eröffnung?

Das wird auf jeden Fall fertig werden, da gibt es keine Verzögerungen. Und dann … deutschlandweit besuchen im Schnitt eine Million Menschen in der Woche unsere Läden. Insofern tragen wir sicher auch dazu bei, dass das Pep noch interessanter und der ganze Handelsstandort dort attraktiv wird.

Neueröffnung im Pep: So wird der erste Tag

Am Donnerstag feiert das Pep große Neueröffnung. Zwei Jahre wurde am Erweiterungsbau gewerkelt, nun erstrahlt das gesamte Einkaufszentrum in neuem Glanz.

Für den Eröffnungstag hat sich das Pep etwas Besonderes ausgedacht: Um 8 Uhr werden an diesem Tag für die Besucher die Türen geöffnet. Außerdem gibt es zahlreiche Eröffnungsangebote und viele neue Mieter zu entdecken, etwa Hunkemöller, Only, Drogerie Müller oder Beauty Bar.

