Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, in der zweiten Jahreshälte 2020 in Perlach am Hanns-Seidel-Platz seine erste Niederlassung zu öffnen. Jetzt habe tegut "kurzfristig die Chance auf einen weiteren Standort ergriffen und kommt dadurch zwei Jahre fürher als geplant" nach München, heißt es auf der Unternehmenswebsite.