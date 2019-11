Erste eigene Kollektion Paula Lambert möchte "wie ein Mensch mit Geschmack" aussehen

Dennoch bevorzuge die TV-Sexpertin "sowohl praktische als auch stylische" Kleider. Nach eigener Aussage gehe es ihr in ihnen "eindeutig besser als in einer Hose". "Das liegt vielleicht auch an meiner Figur", mutmaßt die 45-Jährige. Das Problem: Stilvolle Kleider zu finden, in denen Frau sich auch wohlfühlen kann, ist gar nicht so einfach. Erst recht nicht in großen Größen.