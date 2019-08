Erste Doku erscheint jetzt Barack und Michelle Obama über die Gründe für ihren Deal mit Netflix

Barack (58) und Michelle Obama (55) haben in einem Video-Interview über die Beweggründe für ihren Mega-Deal mit Netflix gesprochen. Pünktlich zum Start von "American Factory" am Mittwoch, der erste Dokumentarfilm ihrer Produktionsfirma Higher Ground, erklärte der ehemalige US-Präsident in dem Gespräch, dass es ihm vor allem darum gehe, den Zuschauern zu helfen, die Perspektive zu wechseln.