Erste Blicke auf Babybauch Chrissy Teigen und John Legend erwarten ihr drittes Kind

Chrissy Teigen (34) präsentiert auf Twitter und in einer Instagram Story ihren Babybauch: Das Model und Ehemann John Legend (41, "All Of Me") erwarten Kind Nummer drei. Erste Spekulationen um eine Schwangerschaft kamen nach der Veröffentlichung des neuen Musikvideos zum Song "Wild" von John Legend auf. In einer letzten Bildsequenz ist das Paar eng umschlungen zu sehen, beide haben ihre Hände auf Teigens deutlich gewölbten Bauch gelegt.