Erste Bilder der finalen Staffel "House of Cards" noch 2018 zurück: Jetzt ist Claire Underwood dran

Claire Underwood ist wieder da! Netflix hat nun einen weiteren Einblick in die letzte Staffel von "House of Cards" gegeben. Zudem bestätigte der Streamingdienst, dass die Erfolgsserie noch 2018 weitergeht. Auf neuen Bildern ist die von Robin Wright (52) gespielte Claire zu sehen, die in den kommenden Folgen die Präsidentin der Vereinigten Staaten ist, ihr Ehemann Frank (Kevin Spacey) war zuvor zurückgetreten.