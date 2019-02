Halb so viele Fälle im Vergleich zum Vorjahr

Doch nicht nur die Grippeviren gehen um. Auch normale Erkältungskrankheiten sorgen derzeit nach Angaben der Hausärzte für volle Praxen. Mehr als 5.800 Influenza-Fälle in Bayern registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zwischen Oktober 2018 und dem 4. Februar 2019. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits fast 12.000 Fälle. Mindestens fünf Menschen starben in dieser Saison bereits an den Folgen der Krankheit.