Erste Anhörung nächste Woche Lori Loughlin wegen Bestechungsskandal "gestresst"

Offenbar geht der US-Schauspielerin Lori Loughlin (54, "Fuller House") der Bestechungsskandal rund um die Uni-Zulassungen ihrer Töchter Isabella Rose (20) und Olivia Jade (19) ganz schön an die Nieren. Wie das "People"-Magazin berichtet, sei es für Loughlin und ihren Mann Mossimo Giannulli (55) derzeit "schwer, an irgendetwas anderes zu denken". Ein Insider habe dem Blatt berichtet, dass sie den ersten Gerichtstermin in der nächsten Woche kaum erwarten könnten, um endlich etwas Ruhe in die Geschichte zu bekommen.