Erstausstrahlung auf Netflix "Breaking Bad"-Film: Es geht um Jesse

Eine wichtige Frage steht aber noch offen: Ob Bryan Cranston (62, "The Infiltrator") aka Walter White mitspielen wird. Der bestätigte die Produktion eines "Breaking Bad"-Films in einem Interview, ist aber selbst offenbar noch nicht involviert. Wenn er gefragt werden würde, wäre er "absolut" bereit, so der Schauspieler, der seine Arbeit an der Serie als die beste Zeit seines beruflichen Lebens einstufte.