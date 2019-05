Wochenlang war die große Frage: schafft er es rechtzeitig fertig zu werden oder nicht? Nichts wurde im frühlingshaft kühlen Cannes so heiß erwartet wie Tarantinos neuer Film Once Upon a Time in Hollywood. Und dann? Wenn überhaupt kann man diesen Film als übermütigen Jungenstreich durchgehen lassen, der sich an der Musik der Woodstock-Ära berauscht, in der er spielt. Und an amerikanischen Straßenkreuzern, mit denen jede Figur mal durch die Glitzerwelt von Hollywood fahren darf, zum voll aufgedrehten Sound von Simon&Garfunkel, den Stones und anderen vergessenen tollen Songs.