Erst vor wenigen Tagen enthüllt Familie bittet um Respekt für Aaliyahs Wachsfigur

Die Nachricht kommt nur wenige Stunden nachdem sich zahlreiche Promis an die Sängerin erinnert haben. Am 25. August jährte sich der Todestag Aaliyahs zum 18. Mal. Sie war 2001 im Alter von nur 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Rapperin Missy Elliott (48) schrieb bei Twitter etwa: "Aaliyah, es sind bereits 18 Jahre, aber dein Style und deine Musik beeinflussen immer noch all die Generationen nach dir. Mögest du im Paradies in Frieden ruhen."