Erst schrubben, dann abheben Naomi Campbells unterhaltsame Putzroutine im Flugzeug

Für die aufwendige Prozedur schämt sich das Topmodel keinesfalls. "Es ist mir egal, was Leute über mich denken", sagt Campbell in dem Video. "Es ist meine Gesundheit und ich fühle mich dadurch besser." Also setzt sie sich am Ende ihrer Putzroutine auch noch einen Mundschutz auf, um vor dem "Husten und Niesen" der anderen Passagiere gefeit zu sein.